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Suriye'de mülteci kampına saldırı: 6 ölü, 17 yaralı | Video 06.11.2022 | 17:52
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Melih Altınok | Kemal Bey'i kim ikna ediyor? 05.11.2022 | 16:18
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Burhanettin Duran | Muhalefetin iki farklı satranç tahtası 05.11.2022 | 16:15
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Mehmet Barlas | Kılıçdaroğlu FETÖ'ye bedel ödüyor 05.11.2022 | 16:12
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"10 bin anıt ağaç Bakanlığımızca koruma altında" | Video 05.11.2022 | 10:48
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Viranşehir'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video 04.11.2022 | 22:19
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CHP’li belediyenin Kur’an Kursu’nu tahliye işlemini mahkeme durdurdu | Video 04.11.2022 | 22:14
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Nilay Toprak’a magandalar saldırdı | Video 04.11.2022 | 19:12
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Pakistan’da eski Başbakan Khan’ın destekçileri sokağa döküldü | Video 04.11.2022 | 18:05
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İşte 6'lı masanın ilk icraatı! "Yazı fontunu belirledik" | Video 04.11.2022 | 16:19
Suriye'de Esad'a bağlı güçlerin Kafr Jals kasabasındaki bir mülteci kampına düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.