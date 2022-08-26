Suriye’ye olası operasyon ne zaman? Bakan Hulusi Akar A Haber’de yanıtladı | Video

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, Suriye'nin kuzeyine olası harekat konusunda değerlendirmelerde bulundu. “Tel Rıfat ve Münbiç terör yuvası” diyen Bakan Akar, “Her şeyin yeri, zamanı, tekniği ve bir taktiği var” ifadelerini kullandı.