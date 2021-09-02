Suudi Arabistan'da ilk kadın askerler mezun oldu | Video
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Suudi Arabistan'daki kadınları güçlendirmeye yönelik reformlar ve girişimler kapsamında, Silahlı Kuvvetlere bağlı Kadın Kadrolar Eğitim Merkezi'nden ilk kadın asker grubu mezun oldu.