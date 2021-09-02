Video Haber Suudi Arabistan'da ilk kadın askerler mezun oldu | Video

Suudi Arabistan'da ilk kadın askerler mezun oldu | Video

Suudi Arabistan'da ilk kadın askerler mezun oldu | Video
02.09.2021 | 00:44

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Suudi Arabistan’da ilk kadın askerler mezun oldu | Video 01:12
Suudi Arabistan'da ilk kadın askerler mezun oldu | Video 02.09.2021 | 00:44
Bakan Karaismailoğlu, Sinop’ta dondurmacı sırasında görüntülendi! Vatandaşlarla sohbet etti | Video 00:32
Bakan Karaismailoğlu, Sinop'ta dondurmacı sırasında görüntülendi! Vatandaşlarla sohbet etti | Video 01.09.2021 | 22:56
Tık uğrana yaptıkları şaşkına çevirmişti... O fenomen hakkında yeni karar! | Video 06:05
Tık uğrana yaptıkları şaşkına çevirmişti... O fenomen hakkında yeni karar! | Video 01.09.2021 | 22:37
Son dakika! Başkan Erdoğan, ’Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni’nde konuştu | Video 27:01
Son dakika! Başkan Erdoğan, 'Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'nde konuştu | Video 01.09.2021 | 21:39
Bilal Erdoğan ’Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık’ şiirini marş şeklinde seslendirdi | Video 03:20
Bilal Erdoğan 'Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık' şiirini marş şeklinde seslendirdi | Video 01.09.2021 | 20:10
Son dakika: 1 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 02:52
Son dakika: 1 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 01.09.2021 | 20:20
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan subay ve astsubay mezuniyet töreninde önemli açıklamalar | Video 11:34
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan subay ve astsubay mezuniyet töreninde önemli açıklamalar | Video 01.09.2021 | 19:58
DEVA Partili FETÖ sanığı Yunanistan’a kaçarken yakalandı | Video 01:45
DEVA Partili FETÖ sanığı Yunanistan’a kaçarken yakalandı | Video 01.09.2021 | 19:55
ATV’nin yeni sezon fragmanı yayınlandı! ‘En Yeniler, Efsaneler yeni sezonda da ATV’de!’ | Video 01:50
ATV’nin yeni sezon fragmanı yayınlandı! ‘En Yeniler, Efsaneler yeni sezonda da ATV’de!’ | Video 01.09.2021 | 17:49
İSPARK batma noktasına geldi: 2020 yılı sonu itibarıyla 100 milyon zararı var | Video 02:36
İSPARK batma noktasına geldi: "2020 yılı sonu itibarıyla 100 milyon zararı var" | Video 01.09.2021 | 19:30
DEVA Partili FETÖ sanığı Yunanistan’a kaçarken yakalandı | Video 02:05
DEVA Partili FETÖ sanığı Yunanistan’a kaçarken yakalandı | Video 01.09.2021 | 19:37
Son dakika! Başkan Erdoğan’dan Adli Yıl Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar: Yeni yargı paketi için kolları sıvadık | Video 04:49
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan Adli Yıl Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar: Yeni yargı paketi için kolları sıvadık | Video 01.09.2021 | 19:39
Son dakika! Başkan Erdoğan’dan Adli Yıl Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar | Video 26:48
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan Adli Yıl Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar | Video 01.09.2021 | 19:12
Afganistan’dan çekilen ABD için ’Suriye’den çıkacak’ iddiası! Dikkat çeken Türkiye detayı | Video 06:44
Afganistan'dan çekilen ABD için 'Suriye'den çıkacak' iddiası! Dikkat çeken Türkiye detayı | Video 01.09.2021 | 17:45
Melih Altınok | Kafalar çok karışık Atam! 03:33
Melih Altınok | Kafalar çok karışık Atam! 01.09.2021 | 17:20
SON DAKİKA: CHP’li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’nın küfürler yağdırdığı skandal ses kayıtları ortaya çıktı 02:05
SON DAKİKA: CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın küfürler yağdırdığı skandal ses kayıtları ortaya çıktı 01.09.2021 | 17:01
Yavuz Donat | Serhat şehrin ‘fabrikası’ 06:17
Yavuz Donat | Serhat şehrin ‘fabrikası’ 01.09.2021 | 17:08
Salih Tuna | Azrail gülünç müymüş anlarsın! 04:15
Salih Tuna | Azrail gülünç müymüş anlarsın! 01.09.2021 | 17:05
Engin Ardıç | Çek’i çek çek 03:19
Engin Ardıç | Çek’i çek çek 01.09.2021 | 15:41
Son dakika! Bahçeli’den seçim barajı açıklaması | Video 02:34
Son dakika! Bahçeli'den seçim barajı açıklaması | Video 01.09.2021 | 15:06

Suudi Arabistan'daki kadınları güçlendirmeye yönelik reformlar ve girişimler kapsamında, Silahlı Kuvvetlere bağlı Kadın Kadrolar Eğitim Merkezi'nden ilk kadın asker grubu mezun oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA