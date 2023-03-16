Suudi Arabistan'ı dolu fırtınası vurdu | Video
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da etkili olan dolu yağışı nedeniyle yollar sular altında kaldı.
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