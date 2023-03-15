Suudi Arabistan’ı kum fırtınası vurdu | Video
Suudi Arabistan’ın Tabarjal kentini kum fırtınası vurdu.
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