Tabanca, tüfek ve uyuşturucular ele geçirlidi, 12 şahıs tutuklandı | Video

Aksaray’da polisin 1 haftalık süreçte yaptığı ve 3 bin 410 şahsın sorgulandığı denetimlerde tabanca, tüfek ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, birçok suçtan aranması olan 12 şahıs tutuklanarak cezaevine kondu.