Tahıl krizini çözen Başkan Erdoğan'a Afrikalı çocuktan anlamlı hediye | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forumu organizasyonuna katıldı. Erdoğan, burada önemli bir konuşma yaptı, dünyaya net mesajlar verdi. Erdoğan, kürsüye çıkarken Afrikalı bir çocuk Erdoğan'a buğday verdi. Erdoğan, çocuğu yanağından öperek buğday destesini aldı.