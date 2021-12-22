Takla atan aracın çarptığı koruma demirleri, başka araca ok gibi saplandı: 1 yaralı | Video

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada TIR ile çarpışan otomobil takla atarak bariyerlere çarptı. Otomobilin çarpması sonucu orta refüjdeki koruma demirleri fırlayarak, diğer yönde seyir halinde olan otomobilin ön camına ok gibi girdi, sürücüsü yaralandı. Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.