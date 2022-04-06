Taksi şoföründen örnek davranış... Aracında unutulan 14 bin Doları sahibine teslim etti | Video

Üsküdar'da bir taksici taşıdığı yabancı uyruklu 2 müşterinin araç içerisinde unuttuğu 14 bin Doları sahiplerine teslim etti. Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, Üsküdar’da bir taksi durağına bağlı çalışan şoförlerden Abdullah Aşlamacı Bağlarbaşı’ndan aldığı yabancı uyruklu 2 yolcuyu Kadıköy’de bir otele bıraktıktan sonra aracın arka koltuğunda bir çanta buldu. Yolcunun unuttuğunu fark ettiği çantayı inceleyen taksi şoförü, içerisinde pasaport ve döviz bulunduğunu fark etti. Örnek davranış gösteren duyarlı taksici içerisinde 14 bin dolar bulunan çantayı sahiplerine teslim etti.