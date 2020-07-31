Video Haber Taksici ile müşteri arasındaki indi bindi kavgası kamerada | Video

Taksici ile müşteri arasındaki indi bindi kavgası kamerada | Video

Taksici ile müşteri arasındaki indi bindi kavgası kamerada | Video
31.07.2020 | 22:34

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Bahçelievler’de taksiye binen müşteri ile şoför arasında kısa mesafe tartışması çıktı. Kadın yolcu tartışma nedeniyle kendisini araçtan indiren ticari taksi sürücüsünün üzerine yürürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Bahçelievler Kocasinan’da bir ticari taksi sürücüsü ile müşteri arasında yaşandı. İddiaya göre, ticari taksi sürücü aracına binen kadın yolcuya yaklaşık iki kilometre gittikten sonra adresin yakın olduğunu söyledi. Bunun üzerine kadın yolcu, ‘çek sağa inelim’ diyerek taksiciye karşılık verdi. Taksici aracı durdurarak kadın yolcudan indi bindi ücreti isteyince olanlar oldu. Araçtan inen kadın, ticari taksi sürücünün üzerine yürüyerek hakaretler savurdu. Sinirlerine hakim olamayan kadın taksiye tekmeler atarken, yaşanan bu anlar ise ticari taksi sürücüsü tarafından cep telefonuna kaydedildi.

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