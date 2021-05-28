Video Haber Taksim Camii dualarla açıldı | Video

Taksim Camii dualarla açıldı | Video

Taksim Camii dualarla açıldı | Video
28.05.2021 | 15:07

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Taksim Camii dualarla açıldı | Video 05:23
Taksim Camii dualarla açıldı | Video 28.05.2021 | 15:07
Tarihi günde Taksim Camii açıldı! Başkan Erdoğan: 150 yıllık hayalimize kavuştuk | Video 18:00
Tarihi günde Taksim Camii açıldı! Başkan Erdoğan: 150 yıllık hayalimize kavuştuk | Video 28.05.2021 | 15:01
Tarihi anlar... Taksim Camii'nde ilk ezan okundu | Video 05:34
Tarihi anlar... Taksim Camii'nde ilk ezan okundu | Video 28.05.2021 | 14:21
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camii'nde! 06:51
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camii'nde! 28.05.2021 | 14:16
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu’nun seçim hesabı 04:30
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu’nun seçim hesabı 28.05.2021 | 14:11
Engin Ardıç | Kayıkçının küreği 03:32
Engin Ardıç | Kayıkçının küreği 28.05.2021 | 12:51
Haşmet Babaoğlu | Dersler 03:06
Haşmet Babaoğlu | Dersler 28.05.2021 | 12:37
Yavuz Donat | Sistemin yeni efendileri 06:32
Yavuz Donat | Sistemin yeni efendileri 28.05.2021 | 12:34
Mehmet Barlas | Engin tarihimizin yaprakları arasında ayaklanmalar ve darbeler de vardır 02:23
Mehmet Barlas | Engin tarihimizin yaprakları arasında ayaklanmalar ve darbeler de vardır 28.05.2021 | 11:12
Başkan Erdoğan, 27 yıl önce İstanbul Taksim Camii'nin yapılacağı yeri böyle göstermiş! İnşallah temelini atmak bize nasip olacak 01:23
Başkan Erdoğan, 27 yıl önce İstanbul Taksim Camii'nin yapılacağı yeri böyle göstermiş! "İnşallah temelini atmak bize nasip olacak" 28.05.2021 | 10:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıyor! İstanbul Taksim Camii böyle görüntülendi 04:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıyor! İstanbul Taksim Camii böyle görüntülendi 28.05.2021 | 08:34
İstanbul'da FETÖ operasyonu | Video 02:02
İstanbul'da FETÖ operasyonu | Video 28.05.2021 | 08:31
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: Hedef aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan | Video 06:48
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: Hedef aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan | Video 27.05.2021 | 22:45
Diyarbakır'da bombalı araçla eylem hazırlığı önlendi! | Video 02:13
Diyarbakır'da bombalı araçla eylem hazırlığı önlendi! | Video 27.05.2021 | 22:45
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Kolları sıvıyoruz mesajı | Video 00:36
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Kolları sıvıyoruz" mesajı | Video 27.05.2021 | 21:04
SON DAKİKA | 27 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! | Video 02:21
SON DAKİKA | 27 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! | Video 27.05.2021 | 19:58
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Hiçbir şey gizli kalmayacaktır. Kalmaz Ekşi yemedim karnım ağrımıyor | Video 02:11
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Hiçbir şey gizli kalmayacaktır. Kalmaz Ekşi yemedim karnım ağrımıyor | Video 27.05.2021 | 18:25
Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in koruma kararında FETÖ izi! 01:46
Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in koruma kararında FETÖ izi! 27.05.2021 | 16:13
Haşmet Babaoğlu | Global 28 Şubat’ın pilot ülkesi 02:50
Haşmet Babaoğlu | Global 28 Şubat’ın pilot ülkesi 27.05.2021 | 16:15
İstanbul’da yakalanan DEAŞ’ın sözde komutanı hakkında 27 yıl hapis istendi | Video 01:18
İstanbul’da yakalanan DEAŞ’ın sözde komutanı hakkında 27 yıl hapis istendi | Video 27.05.2021 | 15:45

Taksim Camii okunan ilk ezanın ardından kılınan ilk Cuma namazı ile ibadete açıldı. Namazı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Açılışta Kur'an-ı Kerim tilaveti de gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan cuma namazının ardından Taksim Meydanı'ndaki vatandaşlara seslendi. Erdoğan, "Taksim Camii'ni, Ayasofya'ya selam, İstanbul'un fethinin 568. yıldönümüne bir hediye olarak görüyorum. 150 yıllık hayalimize kavuştuk" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA