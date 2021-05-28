Taksim Camii dualarla açıldı | Video

Taksim Camii okunan ilk ezanın ardından kılınan ilk Cuma namazı ile ibadete açıldı. Namazı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Açılışta Kur'an-ı Kerim tilaveti de gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan cuma namazının ardından Taksim Meydanı'ndaki vatandaşlara seslendi. Erdoğan, "Taksim Camii'ni, Ayasofya'ya selam, İstanbul'un fethinin 568. yıldönümüne bir hediye olarak görüyorum. 150 yıllık hayalimize kavuştuk" dedi.