Taksim’de dehşet anları kamerada: İngiliz turisti bıçaklayıp gasp ettiler | Video

Taksim İstiklal Caddesi üzerinde yürüyen 32 yaşındaki İngiliz turist, 4 gaspçı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Dehşet anları kameralara yansırken, ağır yaralı turist ise ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. B Bölge Güven Timleri tarafından yüzlerce saatlik görüntü izlenerek kıskıvrak yakalanan saldırganlar ise tutuklandı.