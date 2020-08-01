Taksim’deki değnekçi teröründe flaş gelişme | Video

İstanbul Beyoğlu’nda cadde üzerine otomobilini park etmeye çalışan Volkan Hacısüleymanoğlu, kendisinden otopark parası isteyen değnekçiyle tartışmış, bu sırada değnekçi Kenan S. tarafından bıçaklanmıştı. Olayla ilgili yürütülen çalışmalarda şüpheli kıskıvrak yakalandı. Volkan Hacısüleymanoğlu'nun hayati tehlikesi bulunmadığı, konu ile ilgili yakalanan şüphelinin adli makamlara sevk edildiği öğrenildi. Şüpheli işlemleri ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.