Taksim'e akşam saatlerinde yağmur sürprizi | Video

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Taksim'de yağış nedeniyle bazı vatandaşlar şemsiye ve elindekilerle korunmaya çalışırken bazıları ise binaların kenarlarına sığındı.