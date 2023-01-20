Video Haber Taksim'e akşam saatlerinde yağmur sürprizi | Video
Taksim'e akşam saatlerinde yağmur sürprizi | Video

Taksim'e akşam saatlerinde yağmur sürprizi | Video

20.01.2023 | 22:20

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Taksim'de yağış nedeniyle bazı vatandaşlar şemsiye ve elindekilerle korunmaya çalışırken bazıları ise binaların kenarlarına sığındı.

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