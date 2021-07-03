Video Haber Taksitlendirmede süre 12 ayı geçemeyecek! Tüm detaylar A Haber’de… | Video

Taksitlendirmede süre 12 ayı geçemeyecek! Tüm detaylar A Haber’de… | Video

Taksitlendirmede süre 12 ayı geçemeyecek! Tüm detaylar A Haber’de… | Video
03.07.2021 | 19:05

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OTOMATİK OYNAT

Taksitlendirmede süre 12 ayı geçemeyecek! Tüm detaylar A Haber’de… | Video 01:43
Taksitlendirmede süre 12 ayı geçemeyecek! Tüm detaylar A Haber’de… | Video 03.07.2021 | 19:05
İstanbul merkezli 5 ilde PKK operasyonu 01:44
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Burhanettin Duran | Muhalefetin Katar karşıtlığı 04:04
Burhanettin Duran | Muhalefetin Katar karşıtlığı 03.07.2021 | 15:55
Hasan Basri Yalçın | ‘Türk Demokrasi Projesi’ 02:58
Hasan Basri Yalçın | ‘Türk Demokrasi Projesi’ 03.07.2021 | 15:50
Başkan Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti 00:44
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Taksitlendirmede süre 12 ayı geçemeyecek! Tüm detaylar A Haber’de…

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