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Taksiyi kaçırdı, 5 araca çarptı: 2 yaralı | Video 04.05.2022 | 00:58
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İzmir’in Bornava ilçesinde durakta sıra bekleyen taksiyi kaçıran şüpheli, güvenlik kamerasına takıldı. Taksiyi çalan şüpheli 5 araca çarptı. Olayda 2 kişiyi yaraladı.