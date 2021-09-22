Taliban'dan BM'ye mektup! Genel Kurul'a katılmak istiyorlar | Video
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Taliban'dan BM'ye mektup! Genel Kurul'a katılmak istiyorlar | Video 22.09.2021 | 00:20
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Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü | Video 20.09.2021 | 20:46
Taliban, BM'ye mektup göndererek, Genel Kurul Görüşmelerine katılma talebinde bulundu ve sözcülerinden Suheyl Şahin'i BM büyükelçisi adayı gösterdi.