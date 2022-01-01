Video Haber Tanju Özcan'ın ırkçı tarifesine mahkemeden durdurma kararı! | Video
Tanju Özcan'ın ırkçı tarifesine mahkemeden durdurma kararı! | Video

Tanju Özcan'ın ırkçı tarifesine mahkemeden durdurma kararı! | Video

01.01.2022 | 20:34

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın öne sürdüğü yabancıların yabancılarla evlenmesi halinde ödeyecekleri nikah ücreti 100 bin lira, suyun metreküpü ise yabancılar için 2,5 dolar olarak belirlenen karar Bolu Belediye Meclisi tarafından kabul edilmişti. Belediye Meclisi'nin aldığı ırkçı karar büyük tepkilere neden olmuştu. Bolu İdare Mahkemesi, Belediye Meclisi'nin yabancılara yönelik kararlarının, belediyeden savunma alınıncaya kadar yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

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