Video Haber “Tankların önüne önce ben çıkarım” demişti… Kemal Kılıçdaroğlu'nın 'kaçış' görüntüleri hala hafızalarda | Video
“Tankların önüne önce ben çıkarım” demişti… Kemal Kılıçdaroğlu'nın 'kaçış' görüntüleri hala hafızalarda | Video

“Tankların önüne önce ben çıkarım” demişti… Kemal Kılıçdaroğlu'nın 'kaçış' görüntüleri hala hafızalarda | Video

15.07.2023 | 15:34

FETÖ'nün hain darbe girişiminin üzerinden tam 7 yıl geçti. Darbeye geçit vermemek için bedenini kurşunlara siper eden 251 şehit ise unutulmadı, unutulmayacak. Öte yandan 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde, Türk milleti sokaklarda FETÖ'cü kalkışmaya karşı direnirken CHP lideri Kılıçdaroğlu tüm yaşananları kahve içerek takip etmişti. Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında yaptığı açıklama ise yeniden gündem oldu. 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı mücadele ettiklerini ifade ederek, "15 Temmuz darbe girişimi oldu. Hep beraber mücadele ettik. Darbecilere karşı çıkıldı" dedi. Kılıçdaroğlu'nun pişkin çıkışı akıllara o gece verdiği kareleri getirdi.

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