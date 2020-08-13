Tapu çetesine şafak baskını | Video
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İstanbul Mali Polis, Zeytinburnu İlçesi'nde tapu müdürlüğüne operasyon düzenledi. Usulsüz işlemler ve işlemleri hızlandırma sonucu vatandaşlardan para alarak haksız kazanç elde eden üç tapu çalışanı yakalandı. Toplamda yedi şebeke üyesi gözaltına alındı.