Video Haber Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan önemli açıklamalar: "Türkiye'nin mülteciye ihtiyacı var" | Video
Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan önemli açıklamalar:

Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan önemli açıklamalar: "Türkiye'nin mülteciye ihtiyacı var" | Video

12.05.2022 | 12:32

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Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, A Haber ekranlarında Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok'un sunumu ile yayınlanan Sebep-Sonuç isimli programa konuk oldu. "Türkiye'nin mülteciye ihtiyacı var" diyen Ortaylı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaşlanıyoruz. Dua etmeliyiz ki bünyemiz bu yaşlılığı kaldırmaya müsait. Bize kan verecek, destek verecek unsurlar var. Nasıl İsrail'i Yahudilik besliyorsa bir yerde, nasıl ABD göç ülkesi vasfını koruyorsa -şüpheli ama- bizi de kültürel azınlıklarımız koruyacak, çok açık. Ve biz bu asrın ortalarına kadar kendi demografimiz itibariyle genç ülke olacağı, sonradan da ihtiyarlaşmayacağız onların sayesinde. Bu önemli. Hele Afganları istemeyiz falan. Kim toplayacak senin meyvelerini, koyunlarına kuzularına danalarına kim bakacak, bir insan bir şeyi bilir de konuşur. Bir köylere gidip bakın, bakalım köylüler sizin gibi mi düşünüyor adamlar hakkında. Bu gibi şımarıklıkların veya bilmeden konuşmalara şiddetle karşıyım. Ve bunlarla politika yapılmaz"

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