Video Haber Tarihi anlar... Taksim Camii'nde ilk ezan okundu | Video

Tarihi anlar... Taksim Camii'nde ilk ezan okundu | Video

Tarihi anlar... Taksim Camii'nde ilk ezan okundu | Video
28.05.2021 | 14:21

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Taksim Camii okunan ilk ezanın ardından kılınan ilk Cuma namazı ile ibadete açıldı. Namazı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Açılışta Kur'an-ı Kerim tilaveti de gerçekleştirildi. Taksim Camii'nde kılınan ilk namaza Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da katıldı.

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