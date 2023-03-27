Tarihin en hızlı dönüşümü oldu | Video

24 Ocak 2020’de Malatya ve Elazığ’ı etkileyen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından tarihin en hızlı kentsel dönüşümü gerçekleşti. Bölgede 45 bin konut inşa edildi. Park, okul ve sağlık merkezleri yapıldı.