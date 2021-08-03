Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yangınlara ilişkin son dakika açıklamaları | Video
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yangın bölgelerindeki son durumu anlattı. Bakan Pakdemirli 38 ilde 163 yangın çıktığını ve bunların 152 tanesi söndürüldüğünü belirtti. Bakan Soylu da "Söndürdüğümüz yangın rüzgarlarla yeniden daha da şiddetleniyor. Yarın akşam daha pozitif bilgiler aktarabileceğiz" dedi.