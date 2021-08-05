Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den açıklamalar | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
13:53
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar | Video 05.08.2021 | 21:35
14:16
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den açıklamalar | Video 05.08.2021 | 21:21
01:42
15:20
01:27
02:26
01:45
Elektrik tellerinden çıkan yangın kazaya neden oldu: 1 yaralı | Video 05.08.2021 | 19:07
02:26
Marmaris’ten müjdeli haber! Yangın kontrol altına alındı! | Video 05.08.2021 | 18:12
02:09
01:40
Milli Güvenlik Kurulu toplandı | Video 05.08.2021 | 18:31
08:01
03:32
04:29
Bakan Dönmez'den Yeniköy Kemerköy Termik Santrali açıklaması! 05.08.2021 | 15:13
00:59
02:45
Haşmet Babaoğlu | Sosyal medya... Ve çuvaldız! 05.08.2021 | 13:12
02:28
Engin Ardıç | Tokyo’yu da yaktık 05.08.2021 | 13:10
03:42
Salih Tuna | Parazit 05.08.2021 | 13:08
04:32
Mahmut Övür | Kimliğini saklayan küresel çağrıcılar kim? 05.08.2021 | 13:01
03:24
Hasan Basri Yalçın | Bir algı operasyonunun analizi 05.08.2021 | 10:59
Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. 44 ilde 197 orman yangını çıktığını ve 185'inin kontrol altına alındığını söyleyen Bakan Pakdemirli, "5 ilde 12 orman yangını devam ediyor. Hava söndürme çalışmalarımız devam ediyor. Yanan yerler tekrar ağaçlandırılacak. Toplam 252 milyon fidanı yıl bitmeden dikeceğiz." ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Süleyma Soylu, Muğla'ya 20 milyon TL'lik yardım gönderildiğini belirterek, yangın bölgelerindeki tüm ihtiyaçların karşılandığını ifade etti.