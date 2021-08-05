Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den açıklamalar | Video

Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. 44 ilde 197 orman yangını çıktığını ve 185'inin kontrol altına alındığını söyleyen Bakan Pakdemirli, "5 ilde 12 orman yangını devam ediyor. Hava söndürme çalışmalarımız devam ediyor. Yanan yerler tekrar ağaçlandırılacak. Toplam 252 milyon fidanı yıl bitmeden dikeceğiz." ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Süleyma Soylu, Muğla'ya 20 milyon TL'lik yardım gönderildiğini belirterek, yangın bölgelerindeki tüm ihtiyaçların karşılandığını ifade etti.