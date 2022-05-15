Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan o iddialara yalanlama... | Video

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Tarım ve Orman Bakanlığı: Bazı basın ve yayın organlarında ortaya atılan Türkiye'nin Hindistan'dan buğday ithal ettiğine dair iddialarla ilgili haberler gerçeği yansıtmamaktadır.