Video Haber Tarsus Karabucak ormanında yangın | Video
Tarsus Karabucak ormanında yangın | Video

Tarsus Karabucak ormanında yangın | Video

08.03.2023 | 20:14

Mersin’in Tarsus ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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