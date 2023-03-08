Tarsus Karabucak ormanında yangın | Video
Mersin’in Tarsus ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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