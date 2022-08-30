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OTOMATİK OYNAT
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Faruk Fatih’in avukatından ilk açıklama | Video 30.08.2022 | 18:53
04:12
20:22
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Tarsus Şehir Mezarlığı’nda akraba kavgası: 6 yaralı, 10 gözaltı | Video 30.08.2022 | 18:11
04:00
Burhanettin Duran | Seçimlere endeksli 'gerilim' kontrolden çıkmamalı 30.08.2022 | 17:17
02:46
Hilal Kaplan | Sessiz bir kadın devrimi 30.08.2022 | 17:15
03:09
Mehmet Barlas | Turkuvaz Medya neden hedefte? 30.08.2022 | 17:12
03:35
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26:17
Başkan Erdoğan Külliye'de tebrikleri kabul etti | Video 30.08.2022 | 13:53
07:25
Son Dakika: Bayraktar Kızılelma TEKNOFEST KARADENİZ'de sergilendi | Video 30.08.2022 | 12:18
02:48
17:42
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Son Dakika: Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı | Video 30.08.2022 | 11:21
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Adana’da DEAŞ’a operasyon: 6 gözaltı kararı | Video 30.08.2022 | 08:51
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Çavuşoğlu'ndan moderatöre "Türkiye" uyarısı | Video 30.08.2022 | 09:00
01:35
Benzine 1 lira 5 kuruş indirim | Video 30.08.2022 | 00:56
Tarsus Şehir Mezarlığı’nda akraba kavgası: 6 yaralı, 10 gözaltı