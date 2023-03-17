Tarsus'ta çalınan traktör Adana'da bulundu | Video
Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 şüphelinin çaldığı traktör Adana'da bulundu.
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