Video Haber Tarsus'ta sokak köpeği hamile kadına saldırdı | Video
Tarsus'ta sokak köpeği hamile kadına saldırdı | Video

Tarsus'ta sokak köpeği hamile kadına saldırdı | Video

23.11.2022 | 17:57

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Tarsus'ta sokak köpeği hamile kadına saldırdı.

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