Tartıştığı arkadaşlarının üstüne TIR sürdü | Video

İzmir Torbalı'da iş makinelerinin park edildiği bir alanda işçiler toplanmıştı. O sırada hafif ticari aracından inen bir işçi hemen TIR'a binerek bir anda gaza basıp önündeki araca çarptı, arkadaşlarının üstüne sürdü. Ne olduğunu anlamayan işçiler ezilmekten son anda kurtuldu.