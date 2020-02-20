Tartıştığı arkadaşlarının üstüne TIR sürdü | Video
İzmir Torbalı'da iş makinelerinin park edildiği bir alanda işçiler toplanmıştı. O sırada hafif ticari aracından inen bir işçi hemen TIR'a binerek bir anda gaza basıp önündeki araca çarptı, arkadaşlarının üstüne sürdü. Ne olduğunu anlamayan işçiler ezilmekten son anda kurtuldu.
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