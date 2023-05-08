Tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı | Video
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştığı D.N.'yi bıçaklayarak öldüren zanlı F.A., yakalanarak tutuklandı.
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