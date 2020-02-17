Taş yüklü kamyonun tehlike saçtığı anlar kamerada | Video
Çatalca’da arka kapağı olmayan taş yüklü kamyonun trafikte tehlike saçtığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kamyonun arkasındaki "taş düşebilir" uyarısı ise dikkat çekti. Çatalca’da trafikte seyir halinde taş yüklü kamyon, trafikte tehlike saçtı. Arka kapağı da olmayan kamyon seyir halinde olan diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Görenleri hayrete düşüren o anlarlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, kamyonun arka kapağı kapalı olmadan taş taşıdığı görülüyor. Kamyonun arkasında yer alan "taş düşebilir" yazısı ise dikkat çekiyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:23
Türk heyeti Moskova'ya gidiyor! Çavuşoğlu Labrov ile görüşecek | Video 17.02.2020 | 10:22
01:23
01:13
03:06
İstanbul Halkalı'da araçlara dadanan multimedya teyp faresi kamerada | Video 17.02.2020 | 10:10
03:17
01:35
01:14
00:39
01:41
00:25
00:14
00:22
Taş yüklü kamyonun tehlike saçtığı anlar kamerada | Video 17.02.2020 | 09:18
01:10
Son dakika! ABD Başkanı Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür | Video 17.02.2020 | 08:58
02:11
02:32
CHP Ankara İl Kongresi'nde gergin anlar! Sahneye şişeler fırlatıldı! | Video 16.02.2020 | 20:54
01:04
CHP kongresinde kadınlara yönelik çirkin sözler! | Video 16.02.2020 | 20:54
00:13
01:46
11:08