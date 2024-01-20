Tayland’da yolcu treni hemzemin geçitteki vince çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Tayland’da Nakhon Sawan eyaletinde seyir halindeki şehirlerarası bir yolcu treninin hemzemin geçide sıkışan bir vince çarpması sonucu makinist hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.