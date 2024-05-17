Video Haber Tayvan parlamentosunda kavga: Milletvekili belgeleri alıp kaçtı
Tayvan parlamentosunda kavga: Milletvekili belgeleri alıp kaçtı

Tayvan parlamentosunda kavga: Milletvekili belgeleri alıp kaçtı

17.05.2024 | 18:16

Tayvan parlamentosunda yasa teklifi nedeniyle iktidar partisi ve muhalefet partisi milletvekilleri arasında kavga çıktı. Bir milletvekili teklifin yer aldığı kağıtları alıp kaçtı.

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