Tayvan’ı Khanun Tayfunu vurdu: Şiddetli yağışlar heyelana neden oldu | Video
Tayvan’ı vuran Khanun Tayfunu’nun neden olduğu şiddetli yağışlarda ülkenin orta kesimlerinde çok sayıda heyelana neden oldu.
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