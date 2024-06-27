TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Estonya Cumhurbaşkanı Karis ile görüştü | Video
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile görüştü.
Karis, Türkiye'nin Estonya'ya olan desteklerini unutmadıklarını belirterek, Türkiye'nin baktık mevcudiyetine önem verdiklerini vurguladı. Karis Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının Avrupa açısından tehlike oluşturduğunu belirterek, askeri açıdan desteğe işaret etti.
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