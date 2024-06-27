Video Haber TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Estonya Cumhurbaşkanı Karis ile görüştü | Video
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Estonya Cumhurbaşkanı Karis ile görüştü | Video

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Estonya Cumhurbaşkanı Karis ile görüştü | Video

27.06.2024 | 14:06

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile görüştü.

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Numan Kurtulmuş, TBMM Mermerli Salon'da Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile görüştü. Kurtulmuş görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yüzüncü yılı olduğunu hatırlatarak, "Türkiye Estonya'nın Rusya tarafından ilhak edilmesini kabul etmemiş, , Estonya'nın toprak bütünlüğünü savunmuştur, 1991'den bağımsızlığınızdan beri bu yana sıcak, samimi ilişkiler devam etmektedir ve gelişmektedir. Baltık ülkeleri arasında Türkiye ve Estonya fevkalade önemli dostluk ilişkisi söz konusudur, sadece iki ülke arasındaki ilişkiler değil, uluslararası platformlarda çok yakın ilişki içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Karis, Türkiye'nin Estonya'ya olan desteklerini unutmadıklarını belirterek, Türkiye'nin baktık mevcudiyetine önem verdiklerini vurguladı. Karis Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının Avrupa açısından tehlike oluşturduğunu belirterek, askeri açıdan desteğe işaret etti.
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