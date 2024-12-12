TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kamboçya Senato Başkanı Hun Sen ile basın toplantısı düzenledi | Video 12.12.2024 | 15:19 TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Meclis’teki siyasi parti grupları da bu konuda ortak bir kanaat belirtirlerse en kısa süre içerisinde bir Başkanlık Tezkeresi olarak bunu TBMM Genel Kurulu’na getirerek, Suriye’deki gelişmeleri şimdiden taklip edecek bir dostluk grubunu her partinin katılımıyla oluşturmayı teklif edeceğiz” dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kurtulmuş, Kamboçya Senato Başkanı Sen ile ortak basın toplantısı düzenledi. Kurtulmuş, Asya yeni bir merkez olarak ortaya çıkacağını söyleyerek, "Asya ülkeleri ile hem ikili hem de çok uluslu APA gibi oluşumlar içerisinde Asya ülkeleriyle ilişkilerimiz arttırmak istiyoruz. Mesafelerimiz çok uzak olsa da sonraki süreçte ilişkilerimiz daha yakın hale getirmeye, hükümetler arası ilişkilere paralel olarak, Parlamenter diplomasi adına Parlamentolararası güçlü bir ilişkiyi sürdürmeye niyetliyiz" ifadelerini kullandı.Kurtulmuş, Suriye ile ilgili olarak TBMM'nin üzerine düşen görevi yerine getireceğinin altını çizerek şöyle konuştu:" Suriye'deki gelişmeleri yakinen takip etmek üzere, TBMM de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirecektir. Bir başlangıç fikri olsun diye ilk kez burada ifade ediyorum. Evet, şu anda Suriye'de muhatabımız olan bir parlamento yok. En kısa zamanda seçilmiş bir parlamentonun oluşmasını temenni ederiz. Suriye'deki gelişmeleri takip etmek için en kısa süre içerisinde, TBMM'deki siyasi partilerin grup yönetimiyle de konuşarak TBMM bünyesinde Suriye Dostluk Grubunu kurmayı teklif edeceğiz. Bu çerçevede arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyorlar. Eğer Meclis'teki siyasi parti grupları da bu konuda ortak bir kanaat belirtirlerse en kısa süre içerisinde bir Başkanlık Tezkeresi olarak bunu TBMM Genel Kurulu'na getirerek, Suriye'deki gelişmeleri şimdiden taklip edecek bir dostluk grubunu her partinin katılımıyla oluşturmayı teklif edeceğiz."Sen, her iki ülke arasında ticaret hacmini arttırmayı hedeflediklerini belirterek, bugün 200 milyon dolar ticaret hacminin olduğunu ve ticari ilişkilerin ivme kazanacağını ifade etti.