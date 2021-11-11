Video Haber TBMM Başkanı Şentop, Diyarbakır annelerini ziyaret etti "HDP ile ilgili iddialar çok korkunç" | Video
TBMM Başkanı Şentop, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop, Diyarbakır annelerini ziyaret etti "HDP ile ilgili iddialar çok korkunç" | Video

11.11.2021 | 16:03

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyarbakır ziyaretinde HDP önünde eylem yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Şentop "HDP'nin, ailelerin evlatlarını alıp dağa gönderilmesine aracılık ettiğine dair iddialar çok korkunç." açıklamasında bulundu.

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