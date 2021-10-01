Video Haber TBMM Başkanı Şentop, Meclis'in açılışında konuştu "Mavi Vatan'da gözü olanları defederiz" | Video
TBMM Başkanı Şentop, Meclis'in açılışında konuştu

TBMM Başkanı Şentop, Meclis'in açılışında konuştu "Mavi Vatan'da gözü olanları defederiz" | Video

01.10.2021 | 14:14

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TBMM 76 günlük aranın ardından 27. Dönem 5. Yasama dönem mesaisine başlıyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, açılış konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu.

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