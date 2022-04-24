TBMM Başkanı Şentop'tan HDP'li Paylan'ın 1915 provokasyonuna tepki: "Müsaade etmeyiz" | Video

TBMM Başkanı Mustafa Şentop HDP'li Garo Paylan'ın '1915 provokasyonuna sert tepki gösterdi. Paylan, 1915 olaylarına ilişkin sözde Ermeni soykırımının tanınması için hazırladığı kanun teklifini dün TBMM Başkanlığına sunmuştu. Şentop, "Türkiye'de böyle bir kanun teklifini verebilmek Türkiye dışından bir desteğin cesareti ile olmuştur. Bunu iade ettik. Zira TBMM'de aziz milletimize ve bizim tarihimize hakaret edilmesine asla müsaade etmeyiz." dedi.