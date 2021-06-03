TBMM Başkanı Şentop'tan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına sert tepki "Haysiyetsizce ve ahlaksızca" | Video

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini hedef alan açıklamalarına ateş püskürdü. Şentop, "Haysiyetsizce ve ahlaksızca bir iftira olarak görüyorum. 10 bin dolar alan kimdir, açıklayacak olan ben değilim. Ben de açıklansın istiyorum" dedi.