Video Haber TBMM'de renkli dakikalar: Çocuklar 'Hayır' oyu verince Mustafa Şentop, Özgür Özel'e seslenerek espriyi patlattı! | Video
TBMM'de renkli dakikalar: Çocuklar 'Hayır' oyu verince Mustafa Şentop, Özgür Özel'e seslenerek espriyi patlattı! | Video

TBMM'de renkli dakikalar: Çocuklar 'Hayır' oyu verince Mustafa Şentop, Özgür Özel'e seslenerek espriyi patlattı! | Video

23.04.2022 | 13:50

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM'de özel oturum düzenlendi. Çocukların katılımı ile düzenlenen oturumda renkli anlar yaşandı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un sunduğu önergeye çocukların 'Hayır' oyu vermesi sonrası kahkahalar koptu. Şentop, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e seslenerek, 'Özgür Bey görüyorsun, muhalefet her yerde.' dedi.

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