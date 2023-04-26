TCG Anadolu bugüne kadar 105 bin 604 kişi tarafından ziyaret edildi | Video

Dünyanın ilk SİHA ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu bugüne kadar 105 bin 604 kişi ziyaret etti. Gemiyi bugün ise 6 bin 464 kişi gördü.