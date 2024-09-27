Video Haber TCG Anadolu Gemisine helikopterle iniş böyle görüntülendi
TCG Anadolu Gemisine helikopterle iniş böyle görüntülendi

TCG Anadolu Gemisine helikopterle iniş böyle görüntülendi

27.09.2024 | 10:39

Preveze Deniz Zaferi’nin 486'ıncı yıldönümü nedeniyle Sancaktepe askeri havalimanından kalkan helikopter basın mensuplarını Karadeniz açıklarında demirlenen TCG Anadolu gemisine taşıdı. TCG Anadolu gemisine iniş anları ise havadan görüntülendi.

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Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ıncı yıldönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü Kutlamaları çerçevesinde Türkiye'nin ilk Amfibi hücum gemisi ve dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu gemisine Prevezeze deniz zaferleri kutlamaları için basın mensupları sabah saatlerinde Sancaktepe askeri havalimanından kalkan helikopter ile Karadeniz açıklarında demirlenen TCG Anadolu gemisine iniş yaptı. Basın mensuplarının gemiye iniş anları ise helikopterden havadan görüntülendi.


Çeşitli limanlar ziyaret edilecek
Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü etkinlikleri çerçevesinde bugün Deniz Kuvvetleri'ne ait 13 gemi, Türkiye'nin çeşitli limanlarını ziyaret edecek. Bu etkinlik kapsamında gemiler, 10:00 ile 16:00 saatleri arasında halka açık olacak. Böylece ziyaretçiler, denizciliğin gücünü yakından gözlemleme fırsatı bulacak. Saat 11.00 itibarıyla 16 gemi ile İstanbul Boğazı'nda geçiş yapılacak.

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