TCG Anadolu için gurur günü! Başkan Erdoğan açılışını yapacak | Video
Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu donanmanın hizmetine giriyor. TCG Anadolu, bugün Erdoğan'ın katılacağı törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
15:52
TCG Anadolu için gurur günü! Başkan Erdoğan açılışını yapacak | Video 10.04.2023 | 13:57
00:25
01:00
01:28
04:19
03:22
01:12
05:06
AK Parti aday listesini YSK’ya sundu! İşte isim isim aday listesi... | Video 09.04.2023 | 16:41
17:30
SON DAKİKA: AK Parti'nin milletvekili aday listesi netleşti! | Video 09.04.2023 | 15:24
00:28
28:50
02:11
03:09
00:08
Ağrı’da motosiklet çalan 1 kişi tutuklandı | Video 08.04.2023 | 23:26
15:30
02:06
Gümüşhane’de işçileri taşıyan servis takla attı: 1 ölü, 7 yaralı | Video 08.04.2023 | 20:53
06:59
Zelenskiy, Ukrayna ordusundaki Müslüman askerlerle iftar yaptı | Video 08.04.2023 | 19:40
00:55
İki kişinin yaralandığı kaza anı kamerada | Video 08.04.2023 | 18:14
02:34
İstanbul’da helikopter destekli huzur uygulaması | Video 08.04.2023 | 18:01