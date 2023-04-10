Video Haber TCG Anadolu için gurur günü! Başkan Erdoğan açılışını yapacak | Video
TCG Anadolu için gurur günü! Başkan Erdoğan açılışını yapacak | Video

TCG Anadolu için gurur günü! Başkan Erdoğan açılışını yapacak | Video

10.04.2023 | 13:57

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu donanmanın hizmetine giriyor. TCG Anadolu, bugün Erdoğan'ın katılacağı törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek.

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