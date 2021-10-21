Tehdit ederek ihaleye fesat karıştırmışlardı! Operasyonun görüntüleri ortaya çıktı... Suikast mermileri bulundu | Video

İstanbul Mali Şube Polisleri; icradan satışa çıkmış araçların ihalesine tehditle tanımadıkları kişileri sokmayan ve araçları düşük fiyatlara satın alarak satan 15 kişilik bir çeteyi çökertti. Düzenlenen operasyonda 50 suikast mermisi de ele geçirildi. Operasyonun polis kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.