Video Haber Tek katlı evde çıkan yangın bitişindeki iki eve sıçradı | Video
Tek katlı evde çıkan yangın bitişindeki iki eve sıçradı | Video

Tek katlı evde çıkan yangın bitişindeki iki eve sıçradı | Video

18.01.2023 | 18:32

Sakarya’nın Erenler ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın bitişiğindeki 2 eve sıçradı. Alev alev yanan evler cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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