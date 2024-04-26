Tekirdağ emniyetinden kaçak içki ve sigara operasyonu
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, son zamanlarda artan kaçak içki ve sigara kaçakçılığına karşı ilçelerde denetim ve operasyonlarını sürdürürken, çok sayıda kaçak ürün ele geçirdi.
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