Tekirdağ emniyetinden kaçak içki ve sigara operasyonu

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, son zamanlarda artan kaçak içki ve sigara kaçakçılığına karşı ilçelerde denetim ve operasyonlarını sürdürürken, çok sayıda kaçak ürün ele geçirdi.