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Video Haber Tekirdağ'da eş zamanlı kaçak silah operasyonu
Tekirdağ'da eş zamanlı kaçak silah operasyonu

Tekirdağ'da eş zamanlı kaçak silah operasyonu

08.05.2024 | 23:36

Tekirdağ'da yasa dışı silah ticaretini önlemek amacıyla Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü eş zamanlı operasyon düzenledi.

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